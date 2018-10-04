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الكشف عن سر احتفال ميسي "الاستثنائي" أمام توتنهام

الرياضة

الكشف عن سر احتفال ميسي
Reuters
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لفت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنظار الملايين من عشاقه بعد إحرازه الهدف الأول له والثالث لفريقه ضد توتنهام (4-2) من خلال طريقة احتفاله الجديدة والفريدة من نوعها، أمس الأربعاء.

فبعدما تصدى قائم توتنهام الأيمن لتسديدتين لـ"البرغوث"، نجح ميسي في التسجيل عندما سدد للمرة الثالثة، ومن ثم ذهب إلى الركن الأيمن من الملعب فأشار بسبابته اليمنى للمدرجات، ثم أخذ يضرب بكفيه على رأسه يمينا ويسارا ثم قبل أطراف أصابعه، بطريقة لم نعهدها من ميسي.

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وأوضح حساب على تويتر باسم "nextBarca" أن احتفال ميسي بهذه الطريقة في ليلة تألقه الكبير كانت مداعبة منه لأبنائه الثلاثة: تياغو، ماتيو، وثيرو.

يذكر أن ميسي متزوج من أنطونيلا روكوزو، وأنجبت له الأبناء الثلاثة أصغرهم ثيرو، الذي ولد في مارس.

المصدر: وكالات

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