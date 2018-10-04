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رونالدو يحذو حذو ميسي

الرياضة

رونالدو يحذو حذو ميسي
Reuters
رونالدو يحذو حذو ميسي
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طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استبعاده من مباريات منتخب بلاده في شهري أكتوبر ونوفمبر، ليحذو بذلك حذو غريمه ليونيل ميسي، الذي طلب إعفاءه من بقية مباريات الأرجنتين في 2018.

وقالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية إن رونالدو طلب من مدرب المنتخب فيرناندو سانتوس، أن يستبعده من قائمة "برازيل أوروبا" حتى نهاية العام الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو لا يعتزم الاعتزال دوليا، ويرغب فقط في الابتعاد عن صفوف المنتخب، والتركيز مع فريقه يوفنتوس خلال الفترة المقبلة.

وسيغيب قائد البرتغال بالتالي عن مباريات منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية أمام كل من بولندا وإيطاليا، ومباراة إسكتلندا الودية.

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وبهذا القرار يتأكد رسميا، غياب رونالدو وميسي عن مباريات منتخبي بلادهما في العام 2018، بعدما كان "البرغوث" سباقا في طلب الإعفاء من بقية مباريات الأرجنتين في 2018، وذلك في أعقاب خروج "التانغو" من الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا.

المصدر: وكالات

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