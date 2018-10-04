من هو أرثر خليفة تشافي وإنييستا في برشلونة؟

خطف النجم البرازيلي أرثر ميلو الأضواء خلال لقاء فريقه برشلونة ومضيفه توتنهام أمس، على أرضية ملعب "ويمبلي"، ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن هوية اللاعب صاحب القميص رقم 8 في برشلونة، والذي يشبه في طريقة لعبه وأسلوب بنائه للهجمات، لاعبي خط وسط برشلونة السابقين، الرسام أندريس إنييستا والفنان تشافي هيرنانديز.

وأعرب ميلو عن سعادته بعد الفوز المستحق لفريقه على توتنهام (4-2) وكذلك بالمستوى الذي قدمه مع النادي الكتالوني مصرحا "لقد كنت متوترا قبل المباراة لأنها مباراة مهمة ولكن زملائي ساعدوني حتى أقدم أفضل ما لدي...أنا فخور بمقارنتي بتشافي، لأنني معجب به منذ صغري. أما ميسي فهو لا يصدق، إنه رائع وأنا سعيد باللعب إلى جانبه لأنني أتعلم منه يوميا".

وبدأ أرثر مسيرته الاحترافية مع نادي غوياس البرازيلي في العام 2008، قبل أن يحط رحاله في أكاديمية نادي غريميو عام 2010. وفي يناير 2015، وبعد أدائه المثيرة للإعجاب في كأس "ساو باولو"، تمت ترقية أرثر من فريق فئة الشباب إلى الفريق الأول لغريميو، الذي كان يقوده المدرب الشهير لويس فيليبي سكولاري.

وفي عام 2016، لعب أرثر أول مباراة له في الدوري البرازيلي، عندما دخل كبديل خلال اللقاء الذي خسره غريميو أمام بوتافوغو ريغاتاس (0-1).

وفي العام التالي، أصبح أرثر يشارك باستمرار مع الفريق الأول، واختير ضمن التشكيلة المثالية في الدوري البرازيلي لعام 2017، لتنهال عليه العروض بعد ذلك من عدة فرق أوروبية، أبرزها تشيلسي، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد.

واتخذ صاحب الـ21 عاما قراره بالانضمام لبرشلونة في مارس 2018، ووقع عقدا يمتد لست سنوات مقابل 39 مليون يورو.

وكانت من بين بنود العقد أن يلتحق أرثر بصفوف "البلوغرانا" مع بداية الموسم الحالي.

المصدر: RT