غطاسة حرة تصل إلى عمق بحري غير مسبوق (فيديو)

تمكنت غطاسة إيطالية من الوصول إلى عمق بحري سحيق (107 أمتار)، لتكسر بذلك الرقم القياسي العالمي للنساء في رياضة الغطس الحر، وذلك في جزر الباهاماس.

وتمكنت أليسيا زيكيني (26 عاما) من الوصول إلى هذا العمق من دون استخدام أجهزة الأوكسيجين، إذ قامت بحبس أنفاسها لمدة قاربت 4 دقائق، ولمسافة تفوق طول ملعب كرة قدم.

وحققت الغطاسة الشابة الرقم القياسي الجديد خلال مشاركتها في بطولة الغطس الدولية (VB 2018)، التي جرت في الباهاماس.

ويتطلب تحقيق إنجاز كهذا الكثير من التدريب على ضبط النفس والتحكم بعملية التنفس، لكن ومع ذلك، أحاط بأليسيا فريق كامل من الغطاسين المحترفين للتدخل والمساعدة في حال وقع مكروه ما.

كما تشترط رياضة الغطس الحر على المشاركين عدم استخدام أي من أجهزة الأوكسيجين تحت الماء، والاكتفاء بالتجهيزات البسيطة كالزعانف والزي المخصص للغطس.

المصدر: ديلي ميل + يوتيوب