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رسميا.. قصي الفواز رئيسا لاتحاد كرة القدم السعودي

الرياضة

رسميا.. قصي الفواز رئيسا لاتحاد كرة القدم السعودي
twitter@saudiFF
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أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية عن اختيار قصي بن عبدالعزيز الفواز رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتزكية حتى عام 2022، خلفا لعادل عزت في المنصب.

وضمت قائمة الفواز العنصر النسائي متمثلا في عضوية اتحاد الكرة السعودي للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد، كما ضمت البريطاني روجر درابر.

يذكر أن قصي الفواز سبق له رئاسة الاتحاد السعودي للشطرنج، كما عمل مستشارا لشؤون الاستثمار والتسويق لرئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ.

المصدر: وكالات

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