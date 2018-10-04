رسميا.. قصي الفواز رئيسا لاتحاد كرة القدم السعودي
أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية عن اختيار قصي بن عبدالعزيز الفواز رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتزكية حتى عام 2022، خلفا لعادل عزت في المنصب.
رسميًا تزكية— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 3, 2018
الأستاذ قصي بن عبدالعزير الفواز
رئيسًا لمجلس إدارة #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدمpic.twitter.com/VmdoG5nWSP
وضمت قائمة الفواز العنصر النسائي متمثلا في عضوية اتحاد الكرة السعودي للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد، كما ضمت البريطاني روجر درابر.
📷| وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان تشهد أعمال انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم.. pic.twitter.com/wn6MrHkQMD— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 3, 2018
يذكر أن قصي الفواز سبق له رئاسة الاتحاد السعودي للشطرنج، كما عمل مستشارا لشؤون الاستثمار والتسويق لرئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ.
المصدر: وكالات