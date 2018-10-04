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رسالة آل الشيخ للعاملين في قناة "بيراميدز" بعد إغلاقها

الرياضة

رسالة آل الشيخ للعاملين في قناة
AFP
رئيس هيئة الرياضة السعودية والاتحاد العربي تركي آل الشيخ
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وجه رئيس هيئة الرياضة السعودية والاتحاد العربي تركي آل الشيخ رسالة خاصة إلى العاملين في قناة "بيراميدز" بعد إغلاقها.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة "بيراميدز" على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، رسالة من آل الشيخ جاء فيها: "تركي آل الشيخ لكل من في الصورة: أنتم إخوان لي ولن يتوقف عقد عمل أي منكم".

وفوجئ متابعو قناة "بيراميدز" مساء الثلاثاء بوقف بثها التلفزيوني، عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات"، ثم أعلنت القناة رسميا عن وقف بثها.

وغردت لمتابعيها أنه: "تضامنا مع ما يتعرض له الزملاء في قناة بيراميدز من مضايقات… تتوقف القناة عن البث التلفزيوني معتذرين لمشاهدينا الأوفياء".

ويأتي وقف بث "بيراميدز" بعد أيام من إعلان تركي آل الشيخ انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر وبيع عقود لاعبي نادي "بيراميدز" أو تسريحهم.

المصدر: وكالات

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