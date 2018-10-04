الكشف عن سبب سوء أرضية ملعب ويمبلي!

ظهرت أرضية ملعب ويمبلي بحالة سيئة للغاية في مباراة توتنهام الإنجليزي وضيفه برشلونة الإسباني، في الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية عن سبب سيطرة اللون الأصفر على الأرضية، والذي يعود لمواجهة سابقة في الملاكمة جمعت البريطاني أنتوني جوشوا، ضد الروسي ألكساندر بوفتكين في بطولة العالم للوزن الثقيل، الأسبوع الماضي، والتي انتهت بفوز الأول بالضربة القاضية في الجولة السابعة.

وشهدت المواجهة حينها هطول أمطار غزيرة في لندن، وأثرت الظروف الصعبة على الأرضية، إلى جانب الهياكل الثقيلة اللازمة لبناء الحلبة ومناطق كبار الشخصيات.

المصدر: وكالات