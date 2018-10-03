ميسي يؤكد بأنه من كوكب آخر! (فيديو)

لم تمض سوى أيام قليلة على تصريحات أطلقها النجم المعتزل غاري لينكر، والتي كال فيها المديح لليونيل ميسي، معتبرا أنه ليس من البشر، حتى أثبت البرغوث أنه لاعب فريد من نوعه.

فخلال المباراة التي جمعت نادي برشلونة وضيفه توتنهام اليوم، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، قدم ميسي مستوى راقيا، بلمحاته الفنية، وبمراوغاته المتميزة، وبأهدافه الرائعة.

وسجل البرغوث هدفين من رباعية برشلونة في شباك الفريق الإنجليزي، فيما حال القائم في مناسبتين دون دخول الكرة للمرمى، بعد استسلام دفاع وحارس مرمى "السبورز"، واكتفوا بمشاهدة إبداعات النجم الأرجنتيني.

ولو استمر ميسي في هذا الإبداع، فربما يفي بوعد قطعه لجماهير البارسا، قبيل بداية الموسم الحالي، وهو التتويج بالكأس ذات الأذنين، الغائبة عن خزائن الفريق الكتالوني منذ العام 2015.

المصدر: RT