المصائب لا تأتي فرادى.. عقوبات بحق اليونايتد

فتح الاتحاد الأوروبي الأربعاء إجراءات تأديبية بحق مانشستر يونايتد بسبب وصوله المتأخر لملعب أولد ترافورد خلال استضافته فالنسيا الثلاثاء في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الإسباني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ما زاد الضغوطات على مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان مقتضب أن النادي الإنجليزي يواجه عقوبات بعد خرقه قوانين المسابقة بـ"الوصول المتأخر للفريق" إلى الملعب، مشيرا إلى أن "تأخر انطلاق" المباراة يخالف قواعد الانضباط.

وأضاف البيان أن لجنة المراقبة والأخلاق والانضباط في الاتحاد الأوروبي ستصدر قرارها في هذه القضية في الـ 18 أكتوبر الحالي.

وأدى الوصول المتأخر لحافلة مانشستر يونايتد إلى تأخر انطلاق المباراة 5 دقائق. وألقى مورينيو باللائمة على شرطة المدينة التي رفضت مرافقة حافلة النادي من الفندق إلى الملعب حيث استغرقت الرحلة 45 دقيقة أكثر من الزمن المعتاد.

وشرح مورينيو في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، سبب وصول فريقه في وقت متأخر. وقال: "غادرنا الفندق في الساعة السادسة، على أمل أن تكون 30 دقيقة كافية لوصولنا إلى الملعب، وهو ما يحدث عادة. لكن هذه المرة رفضت الشرطة القيام بمرافقة حافلة النادي، لذلك جئنا بأنفسنا".

وأضاف: "استغرقت الرحلة من فندق لاوري إلى الملعب 75 دقيقة. الاتحاد الأوروبي كان لطيفا، والحكام كانوا لطيفين عندما سمحوا لنا ببدء المباراة بعد خمس دقائق من الموعد المقرر لها رسميا لأننا كنا بحاجة إلى نصف ساعة على الأقل لنكون مستعدين للعب".

لكن الشرطة أوضحت أنها لم تعد مضطرة لتقديم هذه الخدمة في كل مباراة، وأن النادي كان على علم بتغيير هذه السياسة.

وقالت الشرطة في بيان: "نشر رجال الشرطة يتم بعد عملية تقييم شاملة للمخاطر وتحديدا فيما يتعلق بحراسة حافلات الفرق، ويتم القيام بذلك في المناسبات التي تكون لدينا خلالها معلومات تشير إلى خطر أو تهديد للاعبين".

وأضاف البيان: "سبق لشرطة مانشستر استخدام سياراتها لمرافقة حافلات الفرق، لكن بعد مراجعة مسؤولياتنا الأساسية في مجال الشرطة، تقرر عدم تقديم هذه الخدمة في كل مباراة".

وفشل فريق "الشياطين الحمر" في الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات، وهو يتخلف بفارق 9 نقاط عن متصدري الدوري الممتاز جاره مانشستر سيتي وغريمه التقليدي ليفربول.

المصدر: أ ف ب