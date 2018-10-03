دوري الأبطال.. أتلتيكو ودورتموند يتصدران المجموعة الأولى

بسط أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند سيطرتهما على المجموعة الأولى في أبطال أوروبا بتحقيق فوزهما الثاني على التوالي، وتغلب الأول على ضيفه كلوب بروج (3-1)، والثاني على موناكو (3-0).

في المباراة الأولى، منح الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه أتلتيكو التقدم بعدما تلقى كرة نفذها مواطنه توما ليمار من ركلة ركنية وتابعها الأول بيسراه من زاوية صعبة في أسفل الزاوية اليمنى (د.28).

وأدرك كلوب بروج التعادل عبر الهولندي من أصل نيجيري أرنو دانجوما بتسديدة قوية من خارج المنطقة (39).

وفي الشوط الثاني، أعاد غريزمان التقدم لفريق العاصمة الإسبانية إثر تمريرة من دييغو كوستا (67)، قبل أن يسجل كوكي الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

دورتموند يحسم في الشوط الثاني

في دورتموند، حالت الخطة الدفاعية التي اعتمدها مدرب موناكو، البرتغالي ليوناردو جارديم بالزج بخمسة مدافعين من البداية، دون هز أصحاب الأرض الشباك في الشوط الأول.

لكن دورتموند صحح أوضاعه في الشوط الثاني، وسجل ثلاثة أهداف متتالية، تناوب على تسجيلها، جاكوب برون لارسن، وباكو ألكاسير، وماركو رويس، في الدقائق (50، 71، و90).

المصدر: وكالات