دورة بكين.. دل بوترو إلى الماسترز وخروج ديميتروف من الدور الثاني

ضمن الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو، مشاركته في بطولة الماسترز، بتأهله إلى ربع نهائي بكين، فيما يتعين على البلغاري غريغور ديميتروف الانتظار بعد خروجه من الدور الثاني.

وفاز دل بوترو المصنف أول في البطولة على الروسي كارن خاتشانوف 6-4 و7-6 (7-4)، وبلغ ربع النهائي ليتأهل لأول مرة، منذ 2013، إلى بطولة الماسترز التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم وتقام في لندن في نوفمبر.

وانضم دل بوترو الذي يخوض موسما جيدا بعد إصابات أثرت على مسيرته في المواسم الماضية، إلى المصنفين الثلاثة الأوائل في العالم الذين سبقوه إلى الماسترز، وهم على التوالي الإسباني رافاييل نادال والسويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك دجوكوفيتش.

في المقابل، ارتكب البلغاري ديميتروف، المصنف ثالثا في الدورة، تسعة أخطاء مزدوجة في المباراة التي جمعته مع الصربي دوشان لايوفيتش الصاعد من التصفيات، كانت كفيلة بخسارته 4-6 و6-2 و4-6.

ورغم الخروج المبكر، لا يزال ديميتروف، الثامن عالميا، يملك فرصة حجز إحدى البطاقات الأربع الأخيرة المؤهلة إلى لندن.

ويلعب لايوفيتش في ربع النهائي مع البريطاني كايل إدموند الخامس في المنافسات والذي أنهى مشوار الإيطالي ماتيو بيريتيني بفوزه عليه بصعوبة 7-5 و6-7 (2-7) و7-5.

سيفاستوفا أول المتأهلات

حجزت اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا أول بطاقة عبور إلى ربع النهائي بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش 6-3 و6-2.

وتلتقي سيفاستوفا في الدور المقبل مع السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا التي أقصت الأمريكية سلون ستيفنز المصنفة تاسعة في البطولة بفوزها عليها 4-6 و6-2 و6-3.

وتأهلت الدنماركية كارولاين فوزنياكي المصنفة ثانية في البطولة إلى الدور الثالث (ثمن النهائي) بفوزها على الكرواتية الأخرى بترا مارتيتش 7-5 و6-3، وضربت موعدا مع الإستونية آنيت كونتافيت التي تأهلت، أمس الأربعاء.

وتغلبت التشيكية كارولينا بليسكوفا السابعة على البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش 6-3 و6-4، وستقابل في ثمن النهائي المصنفة أولى في الصين وانغ كيانغ.

وتخطت الصينية شواي جانغ بسهولة المجرية تيميا بابوش 6-1 و6-2، وستلتقي مع الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة ثالثة.

المصدر: أ ف ب