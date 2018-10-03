نابولي يصعق ليفربول في الوقت القاتل (فيديو)

خطف نادي نابولي الإيطالي فوزا صعبا وثمينا من ضيفه ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدين الفريق الإيطالي بالفضل في هذا الفوز، لنجمه لورينزو إنسيني، الذي سجل هدف المباراة الوحيد، في الوقت القاتل (الدقيقة 90).

ورفع نابولي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط، ويتقاسم المركز الثاني مع باريس سان جيرمان، الذي سحق بستة أهداف لواحد ضيفه سرفينا زفيزدا الصربي، متذيل المجموعة بنقطة واحدة.

المصدر: RT