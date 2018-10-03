ميسي يقود برشلونة لاسقاط توتنهام برباعية في أبطال أوروبا

تعرض توتنهام لخسارة قاسية في عقر داره أمام برشلونة 2-4، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أحرز رباعية الفريق الضيف كل من فيليبي كوتينيو في (د.2) وإيفان راكيتيتش في (د.28) وليونيل ميسي في (د.56 و90)، فيما أحرز هدفي توتنهام هاري كين في (د.52) وإيريك لاميلا في (د.66).

ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط، ليتقاسم الصدارة مع انتر ميلان الفائز على بي أس في آيندهوفين (2-1)، في المقابل بقي توتنهام من دون نقاط.

,في مباراة أخرى من نفس المجموعة، واصل انتر ميلان تألقه وحول تخلفه بهدف إلى فوز ثان تواليا وبات مرشحا أكثر من أي وقت مضى، مع برشلونة للمنافسة على بطاقتي التأهل.

وبرغم الأفضلية الميدانية لأنتر ميلان، اهتزت شباكه أولا عن طريق بابلو روساريو في (د.27)، وعادل انتر ميلان قبيل نهاية الشوط الأول عبر راديا نيانغولان في (د.44)، وفي الشوط الثاني، أحرز إيكاردي هدف الفوز في (د.60).

المصدر: RT