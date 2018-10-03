سان جيرمان يمطر شباك سرفينا زفيزدا بسداسية (فيديو)

اكتسح نادي باريس سان جيرمان ضيفه سرفينا زفيزدا الصربي (6-1)، في مباراة احتضنها ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية اليوم، في إطار الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نفسه نجما للمباراة، بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك"، في الدقائق (20، 22 و83)، بينما تكفل زملاؤه إدينسون كافاني، وآنخيل دي ماريا، وكيليان مبابي، بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى، في الدقائق (37، 42 و70).

وأحرز الألماني ماركو مارين هدف حفظ ماء الوجه للفريق الصربي في الدقيقة (74).

ورفع نيمار بهذه الثلاثية عدد أهدافه في "التشامبيونز ليغ" إلى 30 هدفا، ليتساوى مع مواطنه كاكا في المركز الأول على قائمة أفضل الهدافين البرازيليين في دوري الأبطال.

وارتقى "البي إس جي" مؤقتا إلى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، في انتظار مواجهة نابولي وضيفه ليفربول، بينما تجمد رصيد سرفينا زفيزدا عند نقطة واحدة في ذيل المجموعة.

المصدر: RT