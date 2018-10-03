أبطال أوروبا.. شالكة يهزم لوكوموتيف في الوقت القاتل

سقط فريق لوكوموتيف موسكو في فخ الخسارة أمام ضيفه شالكة الألماني 0-1، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدين شالكة بالفضل للاعبه وستون ماكيني الذي أحرز هدف الفوز قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذا الفوز، اعتلى شالكة صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة قرب أقرب ملاحقيه غلطة سراي التركي، الذي يحل ضيفا على بورتو البرتغالي، صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

في المقابل، ظل لوكوموتيف متذيلا الترتيب بلا رصيد من النقاط، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي.

المصدر: RT