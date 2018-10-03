في تطور مفاجئ.. عملاق إيطاليا يخطط لاستعادة إبراهيموفيتش

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن إدارة نادي ميلان تدرس بشكل جدي فكرة التعاقد مع نجم الفريق السابق، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يدافع حاليا عن أولوان لوس أنجلوس غالاكسي.

وذكرت صحيفة "Corriere della Sera" أن إدارة "الروسونيري"، طرحت اسم إبراهيموفيتش على غينارو غاتوزو، المدير الفني للفريق، الذي أبلغهم بحاجته للتعاقد مع مهاجم يمتلك الخبرة في الدوري الإيطالي، لتدعيم صفوف النادي، الذي لم يستعد بعد مستواه المعهود، ويحتل حاليا المركز الـ11 في جدول ترتيب الكالتشيو، بعد انقضاء 7 جولات.

ورحل إبراهيموفيتش (37 عاما) عن ميلان عام 2012، لينضم لباريس سان جيرمان، بعدما قضى موسمين في النادي "اللومباردي"، قاده للفوز بالدوري والسوبر الإيطاليين.

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ويمتد عقد الهداف التاريخي لمنتخب السويد، مع فريقه الحالي لوس أنجلوس غالاكسي حتى ديسمبر 2019، ويقدم اللاعب مستويات رائعة.

المصدر: وكالات