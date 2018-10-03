 
مباشر
عاجل
بوتين: ليس في الأفق تنفيذ أي عمليات عسكرية واسعة النطاق في إدلب

في تطور مفاجئ.. عملاق إيطاليا يخطط لاستعادة إبراهيموفيتش

الرياضة

في تطور مفاجئ.. عملاق إيطاليا يخطط لاستعادة إبراهيموفيتش
Reuters Francisco LEONG
في تطور مفاجئ.. عملاق إيطاليا يخطط لإعادة إبراهيموفيتش إلى الكالتشيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvjs

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن إدارة نادي ميلان تدرس بشكل جدي فكرة التعاقد مع نجم الفريق السابق، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يدافع حاليا عن أولوان لوس أنجلوس غالاكسي.

وذكرت صحيفة "Corriere della Sera" أن إدارة "الروسونيري"، طرحت اسم إبراهيموفيتش على غينارو غاتوزو، المدير الفني للفريق، الذي أبلغهم بحاجته للتعاقد مع مهاجم يمتلك الخبرة في الدوري الإيطالي، لتدعيم صفوف النادي، الذي لم يستعد بعد مستواه المعهود، ويحتل حاليا المركز الـ11 في جدول ترتيب الكالتشيو، بعد انقضاء 7 جولات.

ورحل إبراهيموفيتش (37 عاما) عن ميلان عام 2012، لينضم لباريس سان جيرمان، بعدما قضى موسمين في النادي "اللومباردي"، قاده للفوز بالدوري والسوبر الإيطاليين.

إقرأ المزيد
كارثة تضرب ريال مدريد بعد رحيل رونالدو كارثة تضرب ريال مدريد بعد رحيل رونالدو

ويمتد عقد الهداف التاريخي لمنتخب السويد، مع فريقه الحالي لوس أنجلوس غالاكسي حتى ديسمبر 2019، ويقدم اللاعب مستويات رائعة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب للملك سلمان: عليكم أن تدفعوا!