شاهد.. نيمار يسجل هدفا رائعا في "التشامبيونز ليغ"
Reuters
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أحرز الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا هدفا رائعا خلال اللقاء الذي يجمع الآن فريقه باريس سان جيرمان بضيفه سرفينا زفيزدا الصربي، في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وجاء هدف نيمار في الدقيقة (20) من ركلة ثابتة، سددها بإتقان لتمر الكرة من فوق حائط الصد، وتستقر في الزاوية اليسرى لحارس الفريق الصربي.
3 октября 2018 г.
وأضاف نيمار هدفا آخر بعد دقيتين.
3 октября 2018 г.
المصدر: RT
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