الرجاء المغربي يضع قدما في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية (فيديو)

خطا نادي الرجاء الرياضي المغربي خطوة كبيرة لحجز تأشيرة العبور إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، عقب فوزه اليوم على مضيفه إنيمبا النيجيري بهدف نظيف، في ذهاب نصف نهائي البطولة.

وسجل الدولي المغربي عبد الإله حافيظي، الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة (48).

وأتيحت للفريق النيجيري فرصة ذهبية لمعادلة النتيجة، بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة (66)، إلا أن اللاعب ديمغبا، لم يفلح في ترجمتها إلى هدف، بعدما علت تسديدته العارضة.

وسيتجدد اللقاء بين الفريقين بعد 3 أسابيع، في مدينة الدار البيضاء، لتحديد المتأهل منهما إلى النهائي.

المصدر: كاف