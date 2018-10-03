انتخاب الروسي دفوركوفيتش رئيسا للاتحاد الدولي للشطرنج

انتخب أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الوزراء الروسي سابقا، رئيسا جديدا للاتحاد الدولي للشطرنج، وذلك خلال الانتخابات التي أقيمت اليوم في مدينة باطوم الجورجية.

وحصل دفوركوفيتش في الانتخابات التي شارك فيها 182 عضوا في الاتحاد الدولي للشطرنج، على 103 أصوات، بينما حظي منافسه الوحيد غيورغيس ماكروبولوس، بـ78 صوتا، فيما ألغي صوت واحد.

يذكر أن الروسي كيرسان إيليومجينوف، الذي ترأس الاتحاد الدولي للشطرنج منذ عام 1995، وأعيد انتخابه لهذا المنصب عدة مرات، استبعد من مزاولة مهامه في الـ13 من يوليو الماضي، بموجب قرار أصدرته لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي.

المصدر:vesti.ru