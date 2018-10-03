إصابة مشجع لليفربول بعد الاعتداء عليه في نابولي

أصيب أحد مشجعي ليفربول بعد الاعتداء عليه في نابولي حيث يتواجه فريقه الأربعاء مع فريق المدينة الإيطالية وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان المشجع البالغ من العمر 26 عاما مع مجموعة من أصدقائه بعد منتصف ليلة الأربعاء، خارج أحد المقاهي في شارع تشيزاري روزارول في الوسط التاريخي للمدينة، عندما حصل الاعتداء من قبل مجموعة من الرجال.

ونقلت وكالة الصحافة الإيطالية "أي جي آي" عن الشرطة بأن الشاب نقل إلى المستشفى حيث عولج من جروح وكدمات لاسيما في وجهه وركبتيه، ثم أعطي دواء وسمح له بالمغادرة مع توقع شفائه الكامل في غضون أسبوعين.

وقالت الشرطة إن كاميرات المراقبة في وسط المدينة ستستخدم لمحاولة التعرف على المهاجمين.

ويلتقي نابولي مع ليفربول في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة التي يتصدرها النادي الإنجليزي بعد فوزه في مباراته الأولى على باريس سان جيرمان الفرنسي 3-2، فيما يملك مضيفه الإيطالي نقطة من تعادله خارج ملعبه مع ريد ستار بلغراد الصربي من دون أهداف.

المصدر: أ ف ب



