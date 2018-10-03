رونالدو: الاغتصاب جريمة "مشينة"

نفى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، تهمة الاغتصاب التي وجهتها له شابة أمريكية تدعى كاثرين مايوركا في عام 2009.

وكتب رونالدو على صفحته الرسمية على "تويتر": "أنفي بشدة تهمة الاغتصاب الموجهة لي، الاغتصاب جريمة مشينة وضد كل ما أؤمن به".

وأضاف: "وبقدر ما أود أن أخلي مسؤوليتي، لا أريد أن أمنح الاهتمام لهؤلاء من يريدون الشهرة على حسابي".

وتابع: "وبالتالي سأتمكن من متابعة نتائج التحقيقات بذهن صاف".

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 3, 2018

وكانت مجلة دير شبيغل الألمانية، قد نشرت قصة اتهام كريستيانو رونالدو باغتصاب فتاة أمريكية في عام 2009 بمدينة لاس فيغاس، في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل فترة قليلة من انضمامه إلى ريال مدريد الإسباني.

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وتحدثت كاثرين للمجلة لأول مرة منذ 9 سنوات، حيث كشفت عن تهديد رونالدو لها إذا ما تحدثت لوسائل الإعلام عن تلك الواقعة، ودفع لها مبلغ 375 ألف دولار مقابل السكوت.

ونفى رونالدو ما أثير عن الواقعة في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مؤكدا أنها أخبار مزيفة وأن الفتاة تبحث عن الشهرة عن طريق استغلال اسمه.

المصدر: twitter@Cristiano