أوليانوفسك تحتضن مهرجان الفنون القتالية العالمي

بمناسبة استضافة أوليانوفسك لمهرجان فنون القتالية العالمي الأول، سيقام عرض دعائي للمهرجان في المدينة في الـ11 من الشهر الجاري، ضمن المنتدى الدولي الرياضي السابع "روسيا قوة رياضية".

وسيتضمن البرنامج عرضا لرياضيين من اتحادات فنون الدفاع عن النفس، وتقديم جوائز للفائزين في المسابقة لأفضل تميمة وشعار للمهرجان، كما سيتم الإعلان عن بداية تسجيل المتطوعين.

بالإضافة إلى ذلك سيلقي دجو هو تشانغ، رئيس الرابطة الدولية "الرياضة للجميع"، كلمة سيتطرق فيها إلى تطوير وتنمية الرياضة الجماعية.

وعلق ألكسندر سميكالين، رئيس منطقة أوليانوفسك الروسية على استعدادات المدينة لاستضافة المهرجان قائلا: "اليوم يجري تطوير مفهوم المهرجان، وبدأت حملة لإعداد واختيار التميمات وشعارات المهرجان، وسيتم الإعلان عن نتائج التصويت في الـ11 من الشهر الجاري، في الحدث الرياضي الرئيسي في البلاد - المنتدى روسيا -قوة رياضية".

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الفنون القتالية العالمي الأول، سيقام في منتصف شهر سبتمبر 2019، وسيشارك فيه رياضيون يمثلون 50 بلدا.

المصدر: تاس