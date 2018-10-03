آل الشيخ يوجه انتقادا حادا لـ"عموري"

وجه رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، انتقادا حادا للاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"، المحترف في صفوف الهلال على خلفية تهجمه على فريقه السابق العين.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "غير مقبول ما صرح به اللاعب عمر عبد الرحمن "عموري" في قناة دبي، أرجو من إدارة الهلال السعودي اتخاذ اللازم لضبط هذه التصريحات.. فليس مقبولا التجاوز على نادي العين الإماراتي الشقيق".

غير مقبول ماصرح به اللاعب عمر عبدالرحمن "عموري " في قناة دبي

أرجو من إدارة الهلال اتخاذ اللازم لضبط هذه التصريحات ...

فليس مقبولا التجاوز على نادي العين الشقيق. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 3 октября 2018 г.

وقال عموري في مقابلة مع قناة دبي الرياضية، إن إدارة العين لم تكن تريده في النادي، وإنها أظهرته بشكل سلبي، وأضاف أن الإدارة كانت تخفي عنه عروضا احترافية أوروبية، وأن له مستحقات في النادي لم يستلمها بعد.

العين وإدارته وجماهيره في القلب ولا يمكن أن أقلل من نادي عملاق مثل البنفسجي الذي لن أنسى أفضاله علي...

وأعتذر لهم عن إي اساءة فهمت في حديثي لقناة دبي — عمر عبدالرحمن (@Amoory10) 3 октября 2018 г.

واعتذر "عموري" في وقت لاحق عن هذه التصريحات بنشر تغريدة عبر حسابه في تويتر، وكتب: "العين وإدارته وجماهيره في القلب، ولا يمكن أن أقلل من نادي عملاق مثل البنفسجي الذي لن أنسى فضله علي.. وأعتذر لهم عن أي إساءة فهمت في حديثي لقناة دبي".

المصدر: تويتر