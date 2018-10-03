نجمة الوثب العالي تهنئ شقيقها لهزه شباك ريال مدريد

هنأت بطلة العالم السابقة في الوثب العالي الكرواتية بلانكا فلاشيتش شقيقها الأصغر نيكولا على تسجيله هدف الفوز لتسيسكا موسكو ضد ريال مدريد في مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وكتبت فلاشيتش في حسابها على موقع "تويتر": "قبل يومين فقط من عيد ميلاده.. يا لها من (هدية)!!! لا يمكن أن أكون أكثر فخرا"!

وسجل فلاشيتش الذي سيبلغ الخميس، عامه الحادي والعشرين من العمر هدف الفوز في الدقيقة الثانية من المباراة التي أقيمت على ملعب لوجنيكي، وألحق فيها تسيسكا موسكو خسارة غير متوقعة بالفريق الملكي.

وتعد فلاشيتش (1,90 م) التي تكبر شقيقها بـ14 سنة من أفضل الرياضيات في تاريخ كرواتيا، إذ حققت فضية الوثب العالي في ألعاب بكين 2008 الأولمبية والبرونزية في ريو 2016، كما نالت ذهبية بطولة العالم في أوساكا 2007 وبرلين 2009 والفضية في دايغو 2011 وبكين 2015.

من جهته، يحمل لاعب الوسط الهجومي فلاشيتش ألوان تسيسكا موسكو على سبيل الإعارة بعد انتقاله هذا الموسم من إيفرتون الإنجليزي قادما من هايدوك سبليت المحلي.

بدوره، قال والد فلاشيتش يوشكو، حامل ذهبية العشارية في ألعاب البحر المتوسط عام 1983 في الدار البيضاء، والذي كرس حياته للرياضة والتدريب مع أبنائه لموقع "تي بورتال" الكرواتي: "كان هذا الهدف رائعا لعائلتنا، لأن يوم الخميس سنحتفل بعيد ميلاده الحادي والعشرين".

المصدر: أ ف ب