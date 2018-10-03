كارثة تضرب ريال مدريد بعد رحيل رونالدو

لم يكن أكبر المتشائمين يتوقع تعرض ريال مدريد لأزمة تهديفية، بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، ولكن ومع توالي المباريات ظهر جليا تأثير غياب "ماكينة الأهداف".

وبعد خسارة الريال المدوية أمس أمام مضيفه تسيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا (0-1)، نشرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، معطيات تبرز تأثير رونالدو على السجل التهديفي للنادي الملكي، حيث كانت مواجهة الفريق الروسي هي المباراة الثالثة على التوالي التي لا يسجل فيها الريال أي هدف في كافة المسابقات، وهو ما لم يحدث إطلاقا خلال وجود رونالدو الذي نضم لـ"الميرينغي" عام 2009.

وتعود آخر مرة فشل فيها حامل لقب دوري أبطال أوروبا في التسجيل خلال 3 مباريات متتالية إلى موسم 2006-2007.

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ورحل قائد منتخب البرتغال (33 عاما) عن الفريق الملكي الصيف الماضي صوب يوفنتوس، في صفقة مفاجئة، قدرت قيمتها بنحو 100 مليون يورو.

المصدر: وكالات