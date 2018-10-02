شاهد.. أفضل لقطة في الجولة الثانية من "التشامبيونز ليغ"

لم يفوت رغم فرحة الفوز وتسجيله أول أهدافه مع روما في دوري الأبطال، الجناح الهولندي جاستن كلويفرت، استحضار صديقه وزميله السابق في نادي أياكس أمستردام عبد الحق نوري.

وسجل كلويفرت هدف روما الرابع في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، في شباك فيكتوريا بلزن التشيكي (5-0)، وخلال احتفاله بهذا الهدف رفع قميصا يحمل الرقم الـ34 وعليه اسم نوري، في بادرة إنسانية رائعة، لاقت إعجاب وتشجيع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها أجمل لقطة في الجولة الثانية من "التشامبيونز ليغ".

Justin Kluivert scores his first goal for #ASRoma - and immediately dedicates it to his former Ajax teammate Abdelhak Nouri. 💛❤️

#staystrongappie 🙏 pic.twitter.com/S9mFvjdcQk — AS Roma English (@ASRomaEN) 2 октября 2018 г.

ويعاني اللاعب الهولندي صاحب الأصول المغربية، عبد الحق نوري، من غيبوبة طويلة، جراء إصابته بتلف في الدماغ، في 8 يوليو 2017، خلال مباراة ودية جمعت نادي أياكس وفيردر بريمن الألماني.

يذكر أن كلويفرت انضم إلى روما قادما من أياكس خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة.

المصدر: RT



