 
مباشر

شاهد.. أفضل لقطة في الجولة الثانية من "التشامبيونز ليغ"

الرياضة

شاهد.. أفضل لقطة في الجولة الثانية من
Reuters Tony Gentile
شاهد.. أفضل لقطة في الجولة الثانية من "التشامبيونز ليغ"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvdp

لم يفوت رغم فرحة الفوز وتسجيله أول أهدافه مع روما في دوري الأبطال، الجناح الهولندي جاستن كلويفرت، استحضار صديقه وزميله السابق في نادي أياكس أمستردام عبد الحق نوري.

وسجل كلويفرت هدف روما الرابع في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، في شباك فيكتوريا بلزن التشيكي (5-0)، وخلال احتفاله بهذا الهدف رفع قميصا يحمل الرقم الـ34 وعليه اسم نوري، في بادرة إنسانية رائعة، لاقت إعجاب وتشجيع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها أجمل لقطة في الجولة الثانية من "التشامبيونز ليغ".

ويعاني اللاعب الهولندي صاحب الأصول المغربية، عبد الحق نوري، من غيبوبة طويلة، جراء إصابته بتلف في الدماغ، في 8 يوليو 2017، خلال مباراة ودية جمعت نادي أياكس وفيردر بريمن الألماني.

يذكر أن كلويفرت انضم إلى روما قادما من  أياكس خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب يشتبك مع مراسلي قنوات أمريكية