الأهلي المصري يحقق الأهم في مواجهة سطيف الجزائري

تغلب نادي الأهلي المصري على ضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدفين دون رد، في مباراة جمعتهما اليوم على ملعب السلام في القاهرة، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأنهى النادي الأهلي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، سجلهما وليد سليمان في الدقيقة (23)، وإسلام محارب في الدقيقة (41).

وفي الشوط الثاني، ظهر الإرهاق واضحا على لاعبي "المارد الأحمر"، نتيجة كثرة مباريات الفريق، وتنافسه في أكثر من جبهة، الوضع الذي حاول وفاق سيطف استغلاله، لكن دون جدوى.

ويلتقي الفريقان مجددا في مباراة العودة في الجزائر، في الـ23 من الشهر الجاري، لتحديد الفريق الصاعد إلى نهائي أغلى البطولات في القارة السمراء.

المصدر: وكالات