أياكس يحرج بايرن ميونيخ في دوري الأبطال

أحرج أياكس أمستردام الهولندي مضيفه بايرن ميونيخ، وتعادل معه (1-1) في عقر داره "أليانز أرينا"، اليوم، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وفي مباراة حضرها رئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني الموقوف في قضايا فساد، بادر البايرن في افتتاح التسجيل عندما لعب الجناح الهولندي المخضرم أريين روبن عرضية من خارج المنطقة، انسل قلب الدفاع ماتس هوملس ووضعها برأسه في الشباك الهولندية في الدقيقة الرابعة. وهذا ثاني أسرع هدف يتلقاه أياكس في تاريخ مشاركاته في دوري الأبطال.

ورد لاعب الوسط المغربي الدولي حكيم زياش بتسديدة أبعدها الحارس الألماني مانويل نوير بصعوبة (د.20).

وأعاد بعدها الظهير الأيمن المغربي نصير مزراوي (20 عاما) المباراة إلى نقطة الصفر، بعد اختراقه المنطقة ولعبه كرة "خذ وهات" مع المهاجم الصربي دوسان تاديتش، فأطلق تسديدة قوية بيسراه هزت شباك نوير مسجلا هدفه الأول مع فريق العاصمة الهولندية (د.22).

ورفع أياكس رصيده في صدارة المجموعة الخامسة إلى أربع نقاط بالتساوي مع بايرن، مقابل 3 نقاط لبنفيكا البرتغالي الذي حقق فوزا صعبا على مضيفه أيك أثينا اليوناني (3-2).

المصدر: وكالات