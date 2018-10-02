مانشستر سيتي يستعيد توازنه في "التشامبيونز ليغ" بفوز ثمين على هوفنهايم

تغلب نادي مانشستر سيتي اليوم على مضيفه هوفنهايم في دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف واحد، ليستعيد توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية على أرضه أمام ليون الفرنسي (1-2).

وافتتح هوفنهايم المهرجان سريعا بعد 44 ثانية ومن أول هجمة ضرب فيها الجزائري إسحاق بلفوضيل مصيدة التسلل، فسدد كرة أرضية في شباك الحارس البرازيلي إيدرسون. وهذا أسرع هدف يتلقاه "السيتي" في دوري الأبطال.

وعادل الضيوف بسرعة بهدف حمل توقيع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (د.8). وأصبح أغويرو ثاني لاعب يسجل في خمسة مواسم متتالية في دوري الأبطال لفريق إنجليزي بعد الهولندي رود فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد في 2003.

وخطف الدولي الإسباني دافيد سيلفا الفوز لـ"السيتيزنز" بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (87)، مستفيدا من خطأ دفاعي كبير من النمساوي الشاب ستيفان بوش.

ورفع "السيتي" رصيده إلى 3 نقاط في المجموعة السادسة، بالتساوي مع ليون الذي سيلعب في وقت لاحق مع شاختار دانييتسك الأوكراني.

المصدر: وكالات