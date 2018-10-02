ديبالا يقود يوفنتوس للفوز على يونغ بويز في دوري الأبطال (فيديو)
Reuters Massimo Pinca
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تغلب يوفنتوس على ضيفه يونغ بويز السويسري، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم على أرضية ملعب "الأليانز ستاديوم" في تورينو، ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وسجل الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، أهداف اليوفي الثلاثة، في الدقائق (5 و34 و69)، من المباراة التي غاب عنها كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس بداعي الإيقاف.
2 октября 2018 г.
2 октября 2018 г.
2 октября 2018 г.
وشهدت المباراة طرد لاعب فريق يونغ بويز محمد كامارا في الدقيقة (78).
وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 6 نقاط متصدرا المجموعة الثامنة، بينما ظل يونغ بويز في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.
المصدر: وكالات
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