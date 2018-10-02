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السد يسقط على أرضه في دوري أبطال آسيا

الرياضة

السد يسقط على أرضه في دوري أبطال آسيا
@theAFCCL_ar/Twitter.com
السد يسقط على أرضه في دوري أبطال آسيا
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خسر نادي السد القطري على أرضه وأمام جماهيره مباراته ضد مضيفه بيرسبوليس الإيراني (0-1) اليوم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويدين الفريق الإيراني بالفضل في هذا الفوز للاعبه علي عليبور، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة (85)، من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين، في الـ23 من الشهر الجاري، في العاصمة الإيرانية طهران.

المصدر: theAFCCL_ar

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