السد يسقط على أرضه في دوري أبطال آسيا
@theAFCCL_ar/Twitter.com
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خسر نادي السد القطري على أرضه وأمام جماهيره مباراته ضد مضيفه بيرسبوليس الإيراني (0-1) اليوم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ويدين الفريق الإيراني بالفضل في هذا الفوز للاعبه علي عليبور، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة (85)، من ركلة جزاء.
نهاية المباراة |— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) 2 октября 2018 г.
السد 0 : 1 بيرسيبوليس
* مباراة الإياب ستُلعب يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م.#SADvPER#دوري_أبطال_آسياpic.twitter.com/GYLKtyfaP4
ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين، في الـ23 من الشهر الجاري، في العاصمة الإيرانية طهران.
المصدر: theAFCCL_ar
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