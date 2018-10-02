نجم الريال الصاعد قد يدخل تاريخ النادي الليلة من أوسع الأبواب

أفادت صحيفة "ماركا" بأن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، على أعتاب دخول تاريخ النادي الملكي من بوابة المشاركة أمام تسيسكا موسكو في "التشامبيونز ليغ".

ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن فينيسيوس صاحب الـ18 عاما، سيدخل تاريخ الريال في حال مشاركته في مباراة الفريق الليلة ضد تسيسكا، إذ سيصبح ثالث أصغر لاعب يمثل الفريق الملكي في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن خوسيه رودريغيز هو أصغر لاعب مثل "الميرينغي" في بطولة دوري أبطال أوروبا، وشارك مع الفريق وعمره لم يكن يتجاوز الـ17 عاما، ويأتي في المرتبة الثانية الأسطورة راؤول غونزاليس (18عاما و80 يوما)، متبوعا بالحارس العملاق إيكر كاسياس.

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وستقام مباراة الريال ومضيفه تسيسكا اليوم، على أرضية ملعب "لوجنيكي"، الذي احتضن نهائي بطولة كأس العالم الأخيرة التي استضافتها روسيا.

المصدر: وكالات