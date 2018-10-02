كلوب يكشف قائمة ليفربول لمواجهة نابولي

كشف الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة نابولي غدا، في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وضمت القائمة 23 لاعبا وهم: كلاين، فابينيو، فان ديك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، صلاح، غوميز، أليسون، هندرسون، ستوريدج، مورينو، مينيوليه، شاكيري، روبيرتسون، أوريغي، سولانكي، ماتيب، ألكسندر أرنولد، وغرابارا.

وكان فريق ليفربول قد فاز في الجولة الأولى على ضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدفين، بينما اكتفى نابولي بالتعادل السلبي أمام مضيفه سرفينا زفيزدا الصربي.

المصدر: liverpoolfc.com