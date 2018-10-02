كلوب يكشف قائمة ليفربول لمواجهة نابولي
Reuters Lee Smith
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كشف الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة نابولي غدا، في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وضمت القائمة 23 لاعبا وهم: كلاين، فابينيو، فان ديك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، صلاح، غوميز، أليسون، هندرسون، ستوريدج، مورينو، مينيوليه، شاكيري، روبيرتسون، أوريغي، سولانكي، ماتيب، ألكسندر أرنولد، وغرابارا.
All set for Naples! 🛫🇮🇹 pic.twitter.com/7OEXc5lJpw— Liverpool FC (@LFC) 2 октября 2018 г.
وكان فريق ليفربول قد فاز في الجولة الأولى على ضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدفين، بينما اكتفى نابولي بالتعادل السلبي أمام مضيفه سرفينا زفيزدا الصربي.
المصدر: liverpoolfc.com
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