المجلس الأعلى المصري يصدر قرارات صارمة في حق شلبي ورئيس الزمالك

قرر المجلس الأعلى المصري لتنظيم الإعلام منع بث برنامج "مساء بيراميدز"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، وحظر ظهور رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في جميع وسائل الإعلام.

ونشر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا رسميا، أكد فيه أنه تم منع بث برنامج "مساء بيراميدز" لمدة 15 يوما، بسبب ما عرض في حلقتي 12 و27 سبتمبر، والتي تضمنت "إهانات وانتهاكات صارخة لحرية الرأي والتعبير والقيم والأخلاق الاجتماعية باستضافة أحد المسؤولين والسماح له بالتلفظ بعبارات مسيئة وتخالف ميثاق الشرف الإعلامي".

كما قرر المجلس منع ظهور مرتضى منصور على جميع وسائل الإعلام، بسبب تجاوزاته في برنامج "مساء بيراميدز"، والتي خالفت "ميثاق الشرف الإعلامي".

ونص البيان على أن هذا القرار سينفذ من تاريخ صدوره.

المصدر: وكالات