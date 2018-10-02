لاعب سويدي يحتفل بتسجيله هدفا عالميا باجتراع الجعة (فيديو)

عادة ما يحتفل لاعبو كرة القدم بالأهداف بطرق مختلفة، لكن أغربها ما فعله كينيدي باكيرغيوغلو لاعب "هاماربي" السويدي بعد هدفه في شباك "غوتيبورغ" أمس، في مباراة ضمن الدوري المحلي.

وجاء هدف باكيرغيوغلو في الدقيقة (79) من ركلة ثابتة نفذها بإتقان، لتستقر الكرة في الزاوية الـ90 لحارس مرمى "غوتيبورغ".

وخلال احتفاله بهذا الهدف، ركض باكيرغيوغلو نحو المشجعين في المدرجات، والتقط زجاجة بيرة من أحدهم واجترع منها، قبل أن يلقيها على الأرض ويواصل احتفاله.

وانتهت المواجهة بفوز "هاماربي" بثلاثية نظيفة.

المصدر: وكالات







