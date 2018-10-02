شرطة لاس فيغاس تفتح تحقيقا في قضية اتهام رونالدو باغتصاب أمريكية

فتحت شرطة لاس فيغاس الأمريكية تحقيقا رسميا في قضية اتهام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باغتصاب سيدة أمريكية عام 2009.

وقال المكتب الإعلامي لشرطة لاس فيغاس إن الشرطة المحلية "تلقت إشعارا باعتداء جنسي في 13 يونيو 2009، وتم وضع البروتوكول.. ولم تقدم الضحية للمحققين معلومات عن مكان وقوع الاعتداء، ولم تعط أي مواصفات عن المشتبه به".

وتابع المكتب الإعلامي: "اعتبارا من سبتمبر 2018، تم إعادة فتح القضية.. يقوم محققونا حاليا بالتقصي في المعلومات التي قدمتها الضحية.. التحقيق مستمر وسيتم الكشف عن تفاصيل أخرى في وقت لاحق".

BREAKING: Las Vegas Police reopen investigation into an allegation of sexual assault on June 13, 2009.

“Our detectives are following up on information being provided by the victim. This is an on-going investigation.” pic.twitter.com/kyQaTl0D7w — Dan Roan (@danroan) 1 октября 2018 г.

وتأتي هذه التطورات بعد نشر مجلة "دير شبيغل" الألمانية، نهاية الشهر الماضي، مقالا حول اتهام سيدة أمريكية تدعى كاثرين مايورغا، لرونالدو باغتصابها ليلة 12 يونيو عام 2009 داخل فندق في مدينة لاس فيغاس.

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وكان النجم البرتغالي قد رد على هذه الاتهامات في بث مباشر له عبر حسابه في موقع إنستغرام" قائلا: "لا.. هذه مجرد أخبار زائفة".

المصدر: eurosport.ru