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شرطة لاس فيغاس تفتح تحقيقا في قضية اتهام رونالدو باغتصاب أمريكية

الرياضة

شرطة لاس فيغاس تفتح تحقيقا في قضية اتهام رونالدو باغتصاب أمريكية
Reuters Massimo Pinca
هل هي نهاية رونالدو؟
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فتحت شرطة لاس فيغاس الأمريكية تحقيقا رسميا في قضية اتهام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باغتصاب سيدة أمريكية عام 2009.

وقال المكتب الإعلامي لشرطة لاس فيغاس إن الشرطة المحلية "تلقت إشعارا باعتداء جنسي في 13 يونيو 2009، وتم وضع البروتوكول.. ولم تقدم الضحية للمحققين معلومات عن مكان وقوع الاعتداء، ولم تعط أي مواصفات عن المشتبه به".

وتابع المكتب الإعلامي: "اعتبارا من سبتمبر 2018، تم إعادة فتح القضية.. يقوم محققونا حاليا بالتقصي في المعلومات التي قدمتها الضحية.. التحقيق مستمر وسيتم الكشف عن تفاصيل أخرى في وقت لاحق".

وتأتي هذه التطورات بعد نشر مجلة "دير شبيغل" الألمانية، نهاية الشهر الماضي، مقالا حول اتهام سيدة أمريكية تدعى كاثرين مايورغا، لرونالدو باغتصابها ليلة 12 يونيو عام 2009 داخل فندق في مدينة لاس فيغاس.

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وكان النجم البرتغالي قد رد على هذه الاتهامات في بث مباشر له عبر حسابه في موقع إنستغرام" قائلا: "لا.. هذه مجرد أخبار زائفة".

المصدر: eurosport.ru

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