مصائب مرتضى منصور لا تأتي فرادى!

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب عزمها على عقد اجتماع "غير عادي" للجمعية العمومية، للنظر في قرارات رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور الأخيرة المثيرة للجدل.

وقالت اللجنة: "ورد إلى الأولمبية المصرية من أعضائها طلبات عدة، لعقد جمعية عمومية غير عادية، لرفض تصرفات مرتضى منصور وتصريحاته الأخيرة".

وأضافت: "التصريحات وما جاء بها من تجاوزات صارخة وتعارض الدستور والقانون المصري والميثاق الأولمبي، وتحمل خروجا على الآداب العامة تجاه اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات والأندية الرياضية".

وتابعت: "تم تفويض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في اتخاذ جميع الإجراءات التي تحفظ حقوق جميع عناصر الحركة الأولمبية لاحقا".

كما أعربت اللجنة عن تضامنها ومساندتها لأعضائها والاتحادات المصرية ضد قرارات منصور "الباطلة بشطب عضويتهم بنادي الزمالك مخالفا القوانين واللوائح".

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وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) قد أعلن السبت، عقوبة مزدوجة ضد مرتضى منصور تشمل إيقافه عن مزاولة أي نشاط كروي لمدة عام، وتغريمه بـ40 ألف دولار.

وعزا الاتحاد قراره إلى أن منصور انتهك عدة مواد من بنود الميثاق الأخلاقي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالإساءة لعدد من مسؤولي الاتحاد، ورئيسه أحمد أحمد.

المصدر: اللجنة الأولمبية المصرية