بالفيديو "ميسي الروسي" في الهوكي على الجليد!

نشر نادي "كابيتان" الروسي في دوري الهوكي على الجليد شريط فيديو للاعبه روسلان ألييف وهو يداعب الكرة رغم ارتدائه الزلاجات.

وقال النادي في موقعه على تويتر :" ابن الـ18 عاما الييف ينافس في مهارته ميسي لأنه يقوم بهذه الحركات وهو يلبس الزلاجات.