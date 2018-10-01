بالفيديو "ميسي الروسي" في الهوكي على الجليد!
Sputnik
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نشر نادي "كابيتان" الروسي في دوري الهوكي على الجليد شريط فيديو للاعبه روسلان ألييف وهو يداعب الكرة رغم ارتدائه الزلاجات.
وقال النادي في موقعه على تويتر :" ابن الـ18 عاما الييف ينافس في مهارته ميسي لأنه يقوم بهذه الحركات وهو يلبس الزلاجات.
Кажется, Руслан Алиев может составить конкуренцию самому Лео Месси!🔥— МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 1 октября 2018 г.
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Вы только посмотрите, что вытворяет этот парень в коньках!
⠀#ЛигаСильных#МХЛ10pic.twitter.com/G1UeVYQMMQ
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