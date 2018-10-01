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بالفيديو "ميسي الروسي" في الهوكي على الجليد!

الرياضة

بالفيديو
Sputnik
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نشر نادي "كابيتان" الروسي في دوري الهوكي على الجليد شريط فيديو للاعبه روسلان ألييف وهو يداعب الكرة رغم ارتدائه الزلاجات.

وقال النادي في موقعه على تويتر :" ابن الـ18 عاما الييف ينافس في مهارته ميسي لأنه يقوم بهذه الحركات وهو يلبس الزلاجات.

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