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حادث يحبس الأنفاس في بطولة إنجلترا للدراجات النارية (فيديو)

الرياضة

حادث يحبس الأنفاس في بطولة إنجلترا للدراجات النارية (فيديو)
Jamie Morris ‏ @JamieMorris/Twitter.com
حادث يحبس الأنفاس في بطولة إنجلترا للدراجات النارية (فيديو)
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تعرض دين لينفوت، سائق فريق "هوندا"، خلال مشاركته في بطولة إنجلترا للدراجات النارية "سوبر بايك"، لحادث كاد أن يتسبب له بإصابات خطيرة.

وفقد لينفوت السيطرة على دراجته، في اللفة الأولى من السباق، ليسقط تحت إطارات منافسه غلين إيرفين، الذي مر من فوق ظهره وواصل طريقه.

وظل لينفوت مستلقيا على هامش المضمار، حتى تدخل الطاقم الطبي لنقله وإسعافه.

وبعد ساعتين من الحادث، نشر لينفوت عبر حسابه في موقع تويتر، تغريدة شكر فيها الأطباء، وأكد بأنه لم يصب بأي أذى.

المصدر: لينتا.رو

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