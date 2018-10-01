حادث يحبس الأنفاس في بطولة إنجلترا للدراجات النارية (فيديو)

تعرض دين لينفوت، سائق فريق "هوندا"، خلال مشاركته في بطولة إنجلترا للدراجات النارية "سوبر بايك"، لحادث كاد أن يتسبب له بإصابات خطيرة.

وفقد لينفوت السيطرة على دراجته، في اللفة الأولى من السباق، ليسقط تحت إطارات منافسه غلين إيرفين، الذي مر من فوق ظهره وواصل طريقه.

A scary crash involving Tommy Bridewell and Dan Linfoot brings out the red flag in BSB race 2. Best wishes to all involved. pic.twitter.com/wZoYNvawAi — Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 30, 2018

Thanks to everyone for the outpouring of messages regarding today’s accident. Firstly thanks to all medics at Assen, great service as always. Sorry @tommybridewell and all others involved. I’ve got away lightly with no injuries but gonna be sore for a few days. Thank you all. pic.twitter.com/iaGn3fxZKH — Dan Linfoot (@danlinfoot) September 30, 2018

وظل لينفوت مستلقيا على هامش المضمار، حتى تدخل الطاقم الطبي لنقله وإسعافه.

وبعد ساعتين من الحادث، نشر لينفوت عبر حسابه في موقع تويتر، تغريدة شكر فيها الأطباء، وأكد بأنه لم يصب بأي أذى.

المصدر: لينتا.رو