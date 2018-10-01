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مارادونا يحتفل على طريقته الخاصة بفوز فريقه (فيديو)

الرياضة

مارادونا يحتفل على طريقته الخاصة بفوز فريقه (فيديو)
@Eurosport_RU/TWITTER.COM
مارادونا يحتفل على طريقته الخاصة بفوز فريقه (فيديو)
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لم تمض سوى أيام قليلة على تعيين أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، على رأس الإدارة الفنية لنادي "دورادوس" المنتمي لدوري الدرجة الثانية المكسيكي، حتى خطف الأضواء من الجميع.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو، لمارادونا، وهو يحتفل على طريقته الخاصة بفوز فريقه على "تباتشولو" (4-1) في منافسات دوري الدرجة الثانية المكسيكي.

وظهر مارادونا، وهو يرقص بطريقة مضحكة مع أحد لاعبي فريقه في غرفة تغيير الملابس، احتفالا بالفوز.

وتولى مارادونا، الذي قاد منتخب بلاده إلى إحراز لقب مونديال 1986، مسؤولية تدريب "دورادوس" مطلع الشهر الماضي، في خطوة مفاجئة.

المصدر: xsport.ua

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