دوري أبطال أوروبا.. مباريات قوية في الجولة الثانية

تشهد مختلف ملاعب القارة العجوز غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، إقامة مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفيما يلي جدول مباريات الجولة الثانية من "التشامبيونز ليغ":

الثلاثاء 2 أكتوبر

- المجموعة الخامسة

بايرن ميونيخ # أياكس، أيك أثينا # بنفيكا.

- المجموعة السادسة

هوفنهايم # مانشستر سيتي، ليون # شاختار دانييتسك.

- المجموعة السابعة

روما # فيكتوريا بلزن، تسيسكا موسكو # ريال مدريد.

- المجموعة الثامنة

يوفنتوس # يونغ بويز، مانشستر يونايتد # فالنسيا.

الأربعاء 3 أكتوبر

- المجموعة الأولى

بوروسيا دورتموند # موناكو، أتلتيكو مدريد # كلوب بروج.

المجموعة الثانية

توتنهام هوتسبير # برشلونة، آيندهوفن # إنتر ميلانو.

المجموعة الثالثة

باريس سان جرمان # النجم الأحمر بلغراد، نابولي # ليفربول.

المجموعة الرابعة

لوكوموتيف موسكو # شالكه، بورتو # غلطة سراي.

المصدر: @ChampionsLeague