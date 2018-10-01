تصنيف التنس العالمي.. لا تغيير لدى الرجال وتراجع الفرنسية غارسيا

لم يشهد الأسبوع الماضي أي تعديل على نادي العشرين الأوائل في التصنيف العالمي لمحترفي التنس، لعدم وجود دورات كبيرة، فيما تراجعت الفرنسية كارولين غارسيا في تصنيف المحترفات.

ويتصدر الإسباني رافائيل نادال تصنيف الرجال برصيد 8760 نقطة أمام السويسري روجر فيدرر، والصربي نوفاك دجوكوفيتش.

ولدى السيدات، خسرت الفرنسية غارسيا أربعة مقاعد وتراجعت إلى المركز الثامن بعد خروجها من الدور الثاني لدورة ووهان الصينية، التي كانت تحمل لقبها.

وتتصدر الرومانية سيمونا هاليب الترتيب أمام الدنماركية كارولين فوزنياكي، والألمانية أنجيليك كيربر، وعادت الألمانية الأخرى جوليا غورغيس إلى المركز العاشر على حساب اللاتفية يلينا أوستابنكو، التي استقرت في المركز الثالث عشر.

تصنيف العشرة الأوائل:

1- الإسباني رافائيل نادال 8760 نقطة

2- السويسري روجر فيدرر 6900

3- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 6445

4- الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو 5980

5- الألماني ألكسندر زفيريف 4890

6- الكرواتي مارين سيليتش 4715

7- النمساوي دومينيك تييم 3825

8- البلغاري غريغور ديميتروف 3755

9- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 3595

10- الأمريكي دجون إيسنر 3470

- تصنيف العشر الأوليات

1- الرومانية سيمونا هاليب 8061 نقطة

2- الدنماركية كارولين فوزنياكي 5610

3- الألمانية أنجيليك كيربر 5345

4- التشيكية بترا كفيتوفا 4585

5- الأوكرانية يلينا سفيتولينا 4555

6- اليابانية ناومي أوساكا 4390

7- التشيكية كارولينا بليسكوفا 4345

8- الفرنسية كارولين غارسيا 3925

9-الأمريكية سلون ستيفنز 3912

10- الألمانية جوليا غورغيس 3787

المصدر: وكالات