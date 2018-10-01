اتحاد شمال إفريقيا يجهز ملفا ثلاثيا لتنظيم مونديال 2030

أعلن اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، عن تبنيه لفكرة تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها في العام 2030.

وذكر المكتب التنفيذي، الذي عقد جلسة عمل عقب نهاية الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أمس الأحد، في بيان له عن تبنيه لفكرة إعداد ملف ثلاثي لتنظيم كأس العالم 2030، مع التأكيد على أن يقدم كل رئيس اتحاد وطني هذا المقترح للسلطات الوطنية المعنية بهذا الأمر، ومراجعة المكتب التنفيذي في الأمر خلال الجلسة القادمة.

ويضم اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، 5 دول وهي: المغرب، وتونس، والجزائر، ومصر، وليبيا.

وخسر المغرب رهان استضافة المونديال في 5 مناسبات سابقة، آخرها نسخة 2026، التي آلت إلى الملف المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وأعلن المغرب في وقت سابق عن نيته الترشح لتنظيم مونديال 2030.

المصدر: unafonline.org