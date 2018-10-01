حارس مرمى منتخب روسيا يعلن اعتزاله دوليا

أعلن حارس مرمى وقائد منتخب روسيا ونادي تسيسكا موسكو لكرة القدم إيغور أكينفييف اليوم، اعتزاله اللعب دوليا عن الثانية والثلاثين من عمره.

ونقل عنه الموقع الرسمي لناديه قوله: "كل قصة لها بدايتها ونهايتها. وبالتالي، فإن قصتي مع المنتخب الوطني وصلت إلى نهايتها المنطقية".

وأضاف: "كان شرفا رائعا بالنسبة لي أن أحمل شارة قيادة منتخب روسيا على أرضنا خلال كأس العالم 2018.. لم أكن لأحلم بهذا الأمر، لكنه حصل، وعلى الأرجح أنها أفضل لحظة في مسيرتي".

وأوضح أكينفييف أنه بعد مسيرة استمرت 15 عاما دافع فيها عن ألوان الدب الروسي، قرر فسح المجال أمام زملاء أصغر سنا منه، والتركيز على واجباته مع ناديه.

وتابع: "أترك المنتخب بضمير مرتاح.. ثمة جيل شاب وواعد (من اللاعبين) ظهر في روسيا.. يتعين علينا أن نثق بالناشئين وندعمهم".

وخاض أكينفييف جميع مباريات منتخب بلاده في بطولة كأس العالم التي استضافتها بمؤخرا، ليقوده إلى الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

وشارك أكينفييف في أول مباراة دولية عام 2004 وعمره 18 عاما، ودخل مرماه 95 هدفا في 110 مباريات، وساهم في بلوغ روسيا نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا عام 2008.

تجدر الإشارة إلى أن أكينفييف لم يحمل قميص أي فريق آخر غير قميص فريقه الحالي تسيسكا موسكو، الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية.

المصدر: أ ف ب