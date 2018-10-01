شاهد.. جماهير الريال مشتاقة لرونالدو كاشتياق الطفل لأمه!

لم يتعود بعد أغلب عشاق نادي ريال مدريد، على مشاهدة فريقهم المفضل وهو يخوض مبارياته هذا الموسم دون هدافه التاريخي، البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل إلى يوفنتوس.

فبعد نهاية المباراة التي جمعت الريال بجاره وغريمه أتلتيكو السبت الماضي (0-0)، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الإسباني، استحضرت جماهير "الميرينغي" نجم الفريق السابق رونالدو، وهتفت باسمه في مدرجات ملعب "سانتياغو بيرنابيو" معقل النادي الملكي.

وبهذه الطريقة أراد المشجعون أن يوصلوا رسالة إلى إدارة الفريق، مفادها أن التفريط في النجم البرتغالي كان خطأ فادحا، وهو من الأسباب الرئيسية، التي جعلت النادي يعاني هجوميا هذا الموسم في الدوري، إذ سجل لاعبوه هدفين فقط في آخر 4 جولات.

ونشر أحد النشطاء في موقع "تويتر"، تغريدة مؤثرة، تلخص واقع جماهير الريال بعد رحيل "الدون"، حيث كتب: "جماهير الريال مشتاقة لرونالدو مثل اشتياق الطفل الصغير لحنين الأم!".

المصدر:football24.ua