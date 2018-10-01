لاعبة مانشستر سيتي تسجل هدفا "عابرا للقارات" في شباك فريقها (فيديو)

سجلت آبي مكمانوس لاعبة مانشستر سيتي لكرة القدم، واحدا من أغرب الأهداف العكسية في تاريخ كرة القدم النسائية، خلال المباراة التي جمعت فريقها ضد برمنغهام ضمن منافسات الدوري المحلي.

وتوصلت مكمانوس بكرة في منتصف ملعب برمنغهام، وبسبب ضغط إحدى لاعبات فريق الخصم، حاولت إعادة الكرة إلى الخلف بتمريرة طويلة من مسافة 45 مترا، نحو زميلتها الحارسة إيلي ريوبوك، إلا أن الأخيرة فشلت في السيطرة على الكرة برأسها، لتتجاوزها وتسكن شباكها، وسط حسرة لاعبات فريق السيتي، واستغراب الجماهير التي احتشدت في المدرجات لمتابعة المباراة.

وعلى الرغم من هذا الهدف الغريب الذي استقبلته شباك مانشستر سيتي، فقد خرج الفريق "السماوي" من المباراة فائزا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المصدر: dailymail