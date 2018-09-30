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ميلان يفك عقدة التعادلات بفوز عريض على ساسولو في "الكالتشيو"

الرياضة

ميلان يفك عقدة التعادلات بفوز عريض على ساسولو في
Gettyimages.ru
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استعاد ميلان توازنه في الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزا مستحقا على مضيفه ساسولو 4-1، اليوم الأحد، ضمن المرحلة السابعة من المسابقة "الكالتشيو".

وحملت أهداف الـ"روسونيري" توقيع كل من فرانك كيسي في (د.39)، وخيسوس فيرنانديز 'سوسو' في (د.50 ود.90+4)، وصامويل كاستييخو في (د.60)، بينما تكفل الصربي فيليب جوريتشيتش، بتسجيل هدف أصحاب الأرض الوحيد في (د.68).

وبهذا الفوز الثاني لميلان في المسابقة، والأول عقب ثلاثة تعادلات، رفع الفريق اللومباردي رصيده إلى 9 نقاط، في المركز العاشر، في المقابل، توقف رصيد ساسولو الذي فشل في تحقيق فوزه الثالث على التوالي والرابع في المسابقة، عند 13 نقطة في المركز الخامس.

المصدر: وكالات

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