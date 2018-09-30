ليفانتي يعود لسكة الانتصارات عبر ألافيس في " الليغا"

عاد ليفانتي لتذوق طعم الانتصارات في الدوري الإسباني، بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف لفوز ثمين 2-1، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة من الليغا.

أحرز أهداف ليفانتي، جاسون ريميسيرو في (د.19) وأنطونيو غارسيا في (د.36)، بينما أحرز هدف ألافيس روبين سوبرينو في (د.6).

وبهذا الفوز، رفع ليفانتي رصيده لـ7 نقاط في المركز السادس عشر، في المقابل توقفت سلسلة النتائج الجيدة للفريق الباسكي عند المباراة الخامسة، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المرتبة الخامسة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم، عن فوز بلد الوليد على فياريال 1-0، وتعادل هويسكا مع جيرونا 1-1.

المصدر: وكالات