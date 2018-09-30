أوغسبورغ وفرانكفورت يفوزان بنفس النتيجة على فرايبورغ وهانوفر

فاز أوغسبورغ على ضيفه فرايبورج 4-1، اليوم الأحد، في الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا"، وبنفس النتيجة تمكن آينتراخت فرانكفورت من هزيمة هانوفر.

أحرز رباعية أصحاب الأرض البرازيلي كايوبي فرانسيسكو دا سيلفا في (د.19) والمهاجم الآيسلندي، ألفريد فينبوغاسون، الذي نجح في إحراز ثلاثية لفريقه في (د.34 و68 من ركلة جزاء د.83).

وجاء هدف الضيوف الوحيد، عن طريق لاعب أوغسبورغ، جوناثان شميد في (د.49 خطأ في مرماه).

وبهذا الفوز، رفع أوغسبورغ رصيده من النقاط إلى 8 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد فرايبورغ عند 7 نقاط، في المركز الـ13.

Abpfiff! Der erste Heimdreier ist perfekt! 😍😍😍 pic.twitter.com/SQn3auhGVl — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) September 30, 2018

وحقق آينتراخت فرانكفورت انتصاره الأول منذ أكثر من شهر في المسابقة بعدما تغلب 4-1 على ضيفه هانوفر.

أحرز لصاحب الأرض، كل من إيفان نديكان وأنتي ريبيتش وجوناثان دي جوزمان ولوكا جوفيتش في (د.36، 45 و59 و86)، بينما سجل فلورينت موسليجا لهانوفر في (د.86).

وارتفع رصيد فرانكفورت لـ7 نقاط في المركز الحادي عشر، في حين ظل هانوفر قابعا في ذيل الترتيب برصيد نقطتين.

المصدر: وكالات