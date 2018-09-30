كارديف يتكبد خيبة جديدة في الدوري الإنجليزي

واصل كارديف سيتي، نتائجه الهزيلة في الدوري الإنجليزي، عقب خسارته 1-2 ، أمام ضيفه بيرنلي، اليوم الأحد، في المرحلة السابعة للمسابقة.

وبادر الآيسلندي يوهان بيرج جودموندسون بالتسجيل لمصلحة بيرنلي في (د.51)، لكن جوش موفي أدرك التعادل لكارديف في (د.60). ولم يهنأ أصحاب الأرض بالتعادل كثيرا، بعدما أحرز سام فوكس الهدف الثاني لبيرنلي في (د.70)، وحاول كارديف إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة دون جدوى

وتوقف رصيد كارديف، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند نقطتين في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، فيما ارتفع رصيد بيرنلي إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر "مؤقتا".

المصدر: وكالات